Entscheidende Wende im Prozess nach Bluttat in Bad Wörishofen

Plus In Bad Wörishofen wurde eine Mutter mit 35 Messerstichen getötet. Vor Gericht gibt der wegen Totschlags Angeklagte nun eine Erklärung ab.

Im Prozess vor dem Landgericht Memmingen gab es am Freitag eine entscheidende Wendung. Es geht um den gewaltsamen Tod einer Mutter, die mit 35 Messerstichen getötet wurde, nur wenige Monate, nachdem sie eine andere Messerattacke in Bad Wörishofen überlebt hatte.