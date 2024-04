Erlösergemeinde will Neuanfang, doch es gibt Kritik: Nach Zwist mit Pfarrern

Plus In Bad Wörishofen läuft die Suche nach neuen Pfarrern. Der frühere Ortsgeistliche Gundolf Schattenmann fasst bei der einberufenen Gemeindeversammlung den Unmut zusammen.

Ganz im Zeichen eines Neuanfangs stand die Gemeindeversammlung der evangelischen Erlösergemeinde von Bad Wörishofen. Gemeindemitglieder hatten die Versammlung beantragt und dabei ein nicht alltägliches Quorum erreicht. Zuvor gingen Gemeinde und das Pfarrersehepaar im Zwist getrennte Wege.

Dekan Christoph Schieder, der nach dem Ausscheiden des Pfarrersehepaars Arne und Tatjana Schnütgen gemeinsam mit seiner Frau, Dekanin Claudia Schieder, die Leitung des Kirchenvorstandes übernommen hatte, sprach von schweren Monaten, die hinter der evangelischen Kirchengemeinde von Bad Wörishofen lägen. Zwischenzeitlich hatte auch Vertrauensmann Manfred Gittel sein Amt abgegeben, im Zusammenhang mit den Reaktionen auf den Weggang der Schnütgens.. Nach zahlreichen Beratungs- und Vermittlungsgesprächen sei man jetzt auf einem guten Weg für einen Neuanfang. Im Sommer 2023 war es zu einem Zerwürfnis zwischen Kirchenvorstand und dem Ehepaar Schnütgen gekommen, das dem Gremium selbst angehört; durch die Gemeinde zogen sich tiefe Gräben. In einer im Juli vergangenen Jahres veröffentlichten Erklärung hieß es, dass es verschiedene Auffassungen in Bezug auf Gemeindeleitung und Kommunikation gegeben habe.