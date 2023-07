Bad Wörishofen

11:09 Uhr

Pfarrer-Ehepaar verlässt Bad Wörishofen nach Differenzen mit dem Kirchenvorstand

Dr. Tatjana und Arne Schnütgen verlassen Bad Wörishofen bereits nach eineinhalb Jahren in ihren Ämtern wieder. Das Foto entstand bei der Ankunft des ersten Pfarrer-Ehepaars der Gemeinde.

Plus Nach nur eineinhalb Jahren verlassen Tatjana und Arne Schnütgen Bad Wörishofen. "Es schmerzt", sagt die Pfarrerin. Wie der Rücktritt begründet wird.

Es war eine Premiere für Bad Wörishofens Erlösergemeinde - doch die Zeit mit dem ersten Pfarrer-Ehepaar seit Bestehen der evangelischen Gemeinde der Kneippstadt ist nun schneller vorbei als gedacht. Ursache für den Abschied sind offenbar Differenzen mit dem Kirchenvorstand.

Im November 2021 traten Dr. Tatjana Schnütgen als Pfarrerin und ihr Ehemann Arne Schütgen für die zweite Pfarrstelle ihre Ämter in Bad Wörishofen an. Sie folgten nach einer längeren Vakanz in der evangelischen Gemeinde Bad Wörishofens auf die Pfarrerinnen Susanne Ohr und Andrea Elisabeth Diederichs, die kurz hintereinander ihre Abschiede erklärt hatten.

