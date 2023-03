Bad Wörishofer Schuldenberg: Es hilft nicht, Probleme zu verschieben

Bad Wörishofen muss viel Geld für Pflichtaufgaben aufwenden, die zumeist nicht neu sind. Darunter sollte aber nicht das Projekt Dorfgemeinschaftshaus leiden.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Schlingen wird zum Wackelkandidaten in Bad Wörishofens Finanzplanung. Gekippt hat der Stadtrat das Projekt in der ersten Haushaltssitzung am Ende nicht. Doch noch ist der Etat nicht beschlossen. Zudem hat Bürgermeister Welzel deutlich gesagt, dass es keinen Automatismus zum Bau gibt, selbst wenn das Dorfgemeinschaftshaus im Haushaltsplan bleibt.

Das Aus für das Projekt wäre allerdings ein fatales Signal. Die Schlingener, die das Vorhaben mit Herzblut seit Jahren betreiben, müssten für die Verschieberitis der Stadträte aus den vergangenen Jahrzehnten büßen. Kanalsanierung, Hochwasserschutz, Straßensanierungen, das alles sind ja keine neuen Probleme.

Die Grundschule in Bad Wörishofen platzt aus allen Nähten

Dass die Schule aus allen Nähten platzt, ist auch kein Geheimnis. Dass es ab 2026 stufenweise einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler gibt, zwingt die Stadt nun zum Handeln, in einer Phase hoher Preise und steigender Zinsen - das engt den Spielraum weiter ein. Das ist die Lehre, die der aktuelle Stadtrat daraus ziehen könnte. Finanzreferent Konrad Hölzle hat "Mut, Entschlossenheit und Engagement" eingefordert. Er hat recht. Das Verschieben von Problemen beseitigt sie nicht.

