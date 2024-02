Flüssiger Kleister fließt aus Auto ohne Seitentür auf die A96

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Polizei Bad Wörishofen: Aus einem Auto ohne Seitentür war flüssiger Plastikkleister aus- und auf die Autobahn geflossen.

Ein Bußgeld erwartet den Fahrer eines Kombi, den eine Polizeistreife am frühen Mittwochabend auf der A96 in Fahrtrichtung München aus dem Verkehr zog. Andere Verkehrsteilnehmer hatten gemeldet, dass ein Fahrzeug mit offener Seitentüre unterwegs sei und eine unbekannte Flüssigkeit verliere. Die Polizeistreife aus Bad Wörishofen hielt das beschriebene Fahrzeug auf einem Parkplatz der Autobahn an. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie feststellen mussten, dass das Fahrzeug über keine Seitentüre mehr verfügte.

Diese war aufgrund einer Beschädigung komplett abmontiert worden. In dem Kombi befand sich zudem ein Tank, der mit Plakatkleister befüllt und nicht ordnungsgemäß geschlossen war. Daher verlor der Tank Flüssigkeit, die auf die Straße floss. Andere Fahrzeugführer wurden hierdurch glücklicherweise weder geschädigt noch gefährdet, so die Polizei. Dem Fahrzeugführer des Kombi untersagten die Beamten die Weiterfahrt. (mz)