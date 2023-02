Gaugewäudler-Party: Bad Wörishofens Verdienstmedaille geht in die Schweiz

Plus Bad Wörishofen und die Gaugewäudler feiern ihre lange Freundschaft. Neben vielen Faschingsorden gibt es als Überraschung eine hohe Auszeichnung.

Die Faschingsvereine „Kneippilonia“ und „Gaudilonia“ aus Bad Wörishofen hatten ihre Freunde, die „Gaugewäudler“ aus Emmenbrücke in der Schweiz, zu einem besonderen Festwochenende in die Kneippstadt eingeladen. Es wurde bunt und laut - und zwischendurch gab es eine gehörige Überraschung.