Bad Wörishofen

vor 47 Min.

Großeinsatz in der Gartenstadt: Frau in psychischer Ausnahmesituation

Zahlreiche Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr rückten am Sonntagvormittag in die Gartenstadt aus.

Ein Großaufgebot von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sorgte am Sonntagvormittag in der Gartenstadt für Aufsehen: Laut Pressebericht der Polizei war der Grund für den Einsatz, dass sich eine Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befand und aus einer hilflosen Lage gerettet werden musste. In einem mehrstündigen Einsatz habe sie unverletzt geborgen werden können, heißt es weiter. Detaillierter äußerte sich die Polizei nicht. Der Rettungsdienst brachte die Frau anschließend in eine Fachklinik. (mz)

