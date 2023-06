Hartes Wörishofer Wasser: Segen oder Ärgernis?

Das harte Wörishofer Wasser enthält wichtige Mineralstoffe, doch empfindliche Haushaltsgeräte mögen es nicht. In Rastatt hat man einen Weg beschritten, der das Freibad stärkt.

Bad Wörishofen ist als Kneippstadt auch die Stadt des Wassers – doch das ist ziemlich kalkhaltig. Manche ärgern sich über das harte Wasser, das empfindlichen Haushaltsgeräten mitunter zu schaffen macht. Manche Gemeinden setzen auf Wasserenthärtungsanlagen – und machen aus dem Ergebnis noch eine Attraktion fürs Freibad, wie in Rastatt.

Im Freibad Natura in Rastatt "haben Kalkpellets aus dem Wasserwerk Ottersdorf ein zweites Leben als Badestrand bekommen", wie die Stadtwerke Rastatt im Internet schildern. Ein weithin einmaliges Highlight für das Bad. Die Pellets stammen aus der zentralen Entkalkungsanlage für Rastatt. Fühlt sich an wie echter, strahlend weißer Strand, doch die Pellets bleiben nicht haften und geraten so nicht ins Wasser.

Bad Wörishofen hat hartes Wasser – und ebenfalls ein Freibad

Auch Bad Wörishofen hat hartes Wasser – und ein Freibad, über dessen Zukunft gerade diskutiert wird. Eine Entkalkungsanlage sei allerdings nicht geplant, sagt Stadtwerke-Chef Peter Humboldt. "Bei uns kommen nur sehr selten Klagen oder Beschwerden zum Thema Wasserhärte an, eher das Gegenteil ist der Fall", berichtet er. "Die Bürgerinnen und Bürger erwähnen uns gegenüber häufiger den guten und reinen Geschmack und die gute Qualität des Trinkwassers in Bad Wörishofen." Humboldt betont den Vorteil harten Wassers. "Die Inhaltsstoffe Magnesium und Calcium sind wichtige Mineralstoffe, die hartes Trinkwasser wie in Bad Wörishofen in höheren Anteilen enthält."

Eine zentrale Wasserenthärtung sei mit Aufwand und damit Kosten verbunden. Die Bewohner könnten durch den Einbau dezentraler Einheiten selber entscheiden, ob das Trinkwasser enthärtet werden soll und für welche Anwendungszwecke das enthärtete Wasser dann genutzt wird.

