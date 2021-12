In Bad Wörishofen werden Weihnachtswünsche wahr

Plus Was wünschen sich 100-Jährige und Pflegebedürftige? Der Wunschzettelbaum macht es sichtbar – und sorgt für große Spendenbereitschaft auch bei überraschenden Wünschen.

Weihnachtsüberraschungen der besonderen Art gibt es für pflegebedürftige Menschen in Bad Wörishofen. Bürgerinnen und Bürger der Stadt erfüllten ihnen Weihnachtswünsche. Zwar konnte es heuer keinen Wunschzettelbaum im Mehrgenerationenhaus (MGH) geben. Doch die Aktion fand trotzdem viele Unterstützerinnen und Unterstützer – die teils ungewöhnliche Wünsche erfüllen konnten.