Klein, fein, regional und sozial: Bad Wörishofens Soundfeld-Festival 

Plus Zum sechsten Mal veranstaltete der Wörishofer Verein „Yalla Yalla Kultur hilft“ auf dem Gelände der Reitanlage das Soundfeld-Festival.

„Es ist eine megacoole Sache, dass es dieses regionale Festival gibt und es auch noch für den guten Zweck ist“, sagt Fabian Walter, Bassist der Band „IQ Zero“, begeistert. Die Festivalbesucher ließen sich auch von immer wieder einsetzenden Regenschauern nicht vom Kulturgenuss abhalten und feierten zwei Tage lang aufstrebende Bands unterschiedlicher Musikrichtungen beim Soundfeld-Festival in Bad Wörishofen.

„Das Soundfeld-Festival wächst ganz langsam immer weiter“, freut sich Linda Laubmeyer, die gleichberechtigt mit Yannic Wexenberger, Jörg Lenuweit, Harald Neber und Peter Waibel dem gemeinnützigen Verein „Yalla Yalla Kultur hilft“ vorsitzt und mit Begeisterung im Organisationsteam aktiv ist. Viele Helfer und Ideen sorgen dafür, dass es gleichzeitig immer schöner wird, erzählt sie und strahlt. In diesem Jahr dürfen die Gäste mit gespendeter Farbe mehrere weiße Banner bemalen, die dann im nächsten Jahr als Deko dienen sollen.