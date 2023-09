Video: Lange Nacht der Feuerwehr hält Bad Wörishofen auf Trab

Mehrere Einsätze - und eine schockierende Begleiterscheinung: Die "Lange Nacht der Feuerwehr" in Bad Wörishofen setzt Zeichen.

Viele Blaulichteinsätze von Rettungsdienst und Feuerwehr - am Wochenende war in Bad Wörishofen einiges geboten. Zum Glück war alles nur eine Übung - allerdings mit einer schockierenden Begleiterscheinung.

Die Bereitschaftsjugend der Bereitschaft des Roten Kreuzes Bad Wörishofen und die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wörishofen absolvierten eine Zwölfstundenübung, bei der die unterschiedlichsten Szenarien für den Ernstfall geübt wurden. Die "Lange Nacht der Feuerwehr" sollte auch zeigen, was die Rettungskräfte leisten.

Eine Ölspur mit daraus resultierendem Fahrradunfall, Brandverletzungen nach einem Grillunfall, ein Mülleimerbrand, verschiedene medizinische Notfälle, eine Schlägerei und ein Autounfall mit zwei Schwerverletzen und einer vermissten Person – diesen Situationen mussten sich der Feuerwehrnachwuchs und die zukünftigen Rettungskräfte stellen. Für viele von ihnen war es das erste Mal, dass sie mit solchen Realsituationen konfrontiert wurden.

Ein Zufall offenbart, dass sich nur wenige Menschen um eine Verletzte kümmern würden

Jeder Einsatz begann mit einer Alarmierung im Feuerwehrhaus, von wo aus die Rettungskräfte dann ausrückten. Um das Ganze möglichst realistisch aussehen zu lassen, wurden die „Verletzten“ täuschend echt geschminkt. So auch ein weibliches „Unfallopfer“ auf einem Radweg am Moosberg, das dort dann „blutüberströmt“ auf einer Bank sitzend auf ihren Einsatz wartete. Bis alles so weit war, saß sie dort ganz alleine - mit bedrückenden Folgen. Mehrere Radfahrer passierten in der Zeit die Stelle, an der die "blutende" Frau saß, musterten diese und fuhren dann einfach weiter. Lediglich eine Frau hielt an, um zu fragen, ob sie helfen könne. Bad Wörishofens Feuerwehrkommandant Hans-Peter Scholz kommentierte dies später lapidar mit den Worten: „Das ist inzwischen leider die Normalität.“

Die Bereitschaftsjugend der Bereitschaft des Roten Kreuzes Bad Wörishofen und die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wörishofen absolvierten eine Zwölfstundenübung, bei der die unterschiedlichsten Szenarien für den Ernstfall geübt wurden. Die "Lange Nacht der Feuerwehr" sollte auch zeigen, was die Rettungskräfte leisten. Video: Karin Donath

Umso erfreulicher war da der Einsatz der Jugendlichen, die sich bei jeder Alarmierung immer wieder auf neue Situationen einstellen mussten und dies hervorragend meisterten. Die Übung ging nahtlos in die bayernweite Nacht der Feuerwehr über, bei der für die Öffentlichkeit nicht nur die Gelegenheit bestand, Fahrzeuge und Ausrüstung genau unter die Lupe zu nehmen, sondern dem Löschtrupp und der Bereitschaftsjugend bei einem realistisch inszenierten Zimmerbrand über die Schulter zu schauen. Der Wunsch, Feuerwehrmann oder -frau zu werden oder beim Roten Kreuz Menschen zu helfen, wurde an diesem Abend von vielen jungen Zuschauern geäußert.

