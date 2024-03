Lidl-Filiale in Bad Wörishofen wird neu gebaut

Die Lidl-Kunden in Bad Wörishofen müssen sich umstellen. Die Filiale in der Kirchdorfer Straße 77 wird monatelang geschlossen.

Die Lidl-Filiale in der Kirchdorfer Straße 77 wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Letztmalig geöffnet ist die Filiale am Freitag, 5. April, bis 16 Uhr. Danach werden die Kunden gebeten, auf einen der Märkte in Türkheim. Mindelheim oder Kaufbeuren auszuweichen. Wie das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, soll "eine moderne Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsbedingungen" entstehen. Die neue Lidl-Filiale werde eine Verkaufsfläche von rund 1000 Quadratmetern haben. Die Neueröffnung sei "im Winter dieses Jahres" geplant.