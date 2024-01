Mietbetrüger haut Hotelier in Bad Wörishofen übers Ohr

Wegen Betruges ermittelt die Polizei Bad Wörishofen gegen eine 44-Jährige, die ihre Hotelrechnung nicht bezaht hat.

Ein dreister Fall von Einmietbetrug beschäftigt die Polizei Bad Wörishofen: Bereits am 30. Dezember hatte sich eine 44-jährige Frau in ein Hotelzimmer in Bad Wörishofen eingemietet. Sie buchte das Zimmer laut Polizei für eine Woche unter dem Vorwand, dass das Jobcenter für die Kosten aufkommen werde. Nachdem dies jedoch nicht stimmte und die 44-Jährige bereits am 2. Januar ohne Check-out spurlos verschwand, ermittelt die Polizei Bad Wörishofen wegen Betruges gegen die Frau. Über die Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben (mz)