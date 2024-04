Bad Wörishofen

Mutter setzte Tochter unter Druck: Mit gefälschtem Rezept Medikamente abgeholt

Plus Eine Tochter will ihrer todkranken Mutter helfen und stand als Folge nun vor einer Richterin. Der Anwalt der Frau gibt Einblicke in ein ungewöhnliches Verhältnis.

Von Wilhelm Unfried

Weil sie für ihre todkranke Mutter mit einem gefälschten Rezept starke Schmerzmittel in einer Apotheke besorgen wollte, saß eine 22-jährige Frau nun vor einer Richterin des Amtsgerichts Memmingen. Tochter nun auf der Anklagebank im Amtsgericht Memmingen. Ihr Anwalt schildert, wie die Mutter die Tochter unter Druck gesetzt habe.

Die 22-Jährige hatte gegen einen Strafbefehl Widerspruch eingelegt, wohl mit der Hoffnung, vor Gericht, eine Einstellung des Verfahrens erwirken zu können. Als Ihr Rechtsanwalt Daniel Nißle ( Bad Wörishofen) merkte, dass die Staatsanwaltschaft auf ein Gerichtsverfahren bestehen würde, zog er nach Rücksprache mit seiner Mandantin den Widerspruch allerdings zurück.

