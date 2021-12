Neue Spitzenmannschaft beim TTC Bad Wörishofen

Plus Der Tennisclub ist einer der ältesten Vereine Bad Wörishofens. Corona hat die Jubiläumsfeier bislang verhindert. Zuständig ist jetzt ein neues Team.

Der TTC Bad Wörishofen geht mit einer fast komplett neuen Führungsmannschaft aus der Jahresversammlung. Thomas Karl stellte sich nicht mehr als Vorsitzender zur Wahl.