Neuwahlen im Trachtenverein Bad Wörishofen  

Der Heimat- und Volkstrachtenverein Alpenblick Bad Wörishofen hat neu gewählt, im bewährten Vorstand ändert sich wenig.



„Den Posten bring ich nicht mehr los“, sagte Georg Schmid schmunzelnd, als er nach 27 Jahren in dieser verantwortungsvollen Position erneut im Amt des 1. Vorsitzenden bestätigt wurde. 1. Vortänzerin Roswitha Stubenvoll und Zeugwartin Bärbel Kerler reichten nach über zwanzig Jahren den Staffelstab an die jüngere Generation weiter.