Bad Wörishofen

Milchwerk Bad Wörishofen ächzt unter neuen Abwassergebühren

Plus Die neuen Abwassergebühren in Bad Wörishofen haben weitaus stärkere Auswirkungen als bislang bekannt. Ein Traditionsunternehmen hofft nun auf Entlastung.

Von Markus Heinrich

Die neuen Abwassergebühren, die seit Januar gelten, belasten nicht nur Privathaushalte. Dass es in der Stadt der Wasserkur auch zu immensen Mehrkosten in den Hotels kommen wird, steht bereits fest. Für das Milchwerk Bad Wörishofen allerdings bedeutet die Erhöhung Mehrkosten im sechsstelligen Bereich pro Jahr.

Das Milchwerk Bad Wörishofen sei wahrscheinlich der größte Verbraucher von Frischwasser in Bad Wörishofen, sagt Geschäftsführer Jörg van Loock. "Aufgrund der Hygieneanforderungen an Lebensmittel führen wir viele Reinigungsschritte in der Produktion aus", erläutert er. Das Milchwerk verbrauche etwa 125.000 Kubikmeter Frischwasser pro Jahr, trotz "großer Anstrengungen um Einsparungen", berichtet van Loock. Entsprechend leite man auch Abwasser ein. "Damit sind wir stark betroffen von der Abwasserentscheidung des Stadtrats im Dezember 2023", sagt der Geschäftsführer. Der Stadtrat hatte kurz vor Weihnachten den Abwasserpreis von bislang 2,18 Euro auf 4,20 Euro pro Kubikmeter erhöht.

