Sekundenschlaf: Autofahrer rammt Schild und Zaun

Ein kleiner Aussetzer hatte für einen Autofahrer in Bad Wörishofen schwerwiegende Folgen.

In der Adolf-Scholz-Allee in Bad Wörishofen kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Ursache war laut Polizei der Sekundenschlaf eines 68-jährigen Autofahrers. Er kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte dort ein Verkehrsschild. Als er versuchte wieder auf die Fahrbahn zu gelangen, fuhr er links in einen Zaun. Dort blieb das Fahrzeug stehen. Der Mann und seine zwei Mitfahrer blieben unverletzt.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von etwa 9000 Euro. Der Unfallverursacher muss mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. (mz)