Sexuelle Belästigung in der Therme Bad Wörishofen

Ein 31-Jähriger soll eine Frau in einem der Becken der Therme Bad Wörishofen unsittlich berührt haben. Die Polizei rückte an.

Polizeieinsatz in der Therme Bad Wörishofen: Ein 31-Jähriger soll dort eine 29-jährige Frau sexuell belästigt haben. So berichtet es die Polizei. Der Mann habe der Frau am Sonntagabend unsittlich an den Hüften berührt, nachdem er sich ihr von hinten genähert habe, so die Polizei. Der Vorfall habe sich im texilfreien Bereich des Großbades ereignet. Dort sei die Frau mit ihrem Lebensgefährten an der Poolbar in einem der Becken gesessen.

Den 31-Jährigen erwartet laut Polizei eine Strafanzeige

"Nachdem die Frau ihr Missfallen klar zum Ausdruck brachte, ließ er von ihr ab", berichtet die Polizei. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Wörishofen vernahm vor Ort sowohl den 31-Jährigen als auch die 29-Jährige. Der Mann habe die Therme danach verlassen. Ihn erwarte eine Strafanzeige. (mz)

