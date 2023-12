Sonnenhof Bad Wörishofen unter den 101 besten Hotels Deutschlands

Das Luxushotel Sonnenhof in Bad Wörishofen hat es zum vierten Mal in Folge in einen erlesenen Kreis geschafft.

Zum vierten Mal in Folge wurde das Steigenberger Hotel Der Sonnenhof in Bad Wörishofen als eines der 101 besten Hotels in Deutschland ausgezeichnet. Das sei "eine große Ehre für das renommierte Wellness- und Tagungshotel", teilt Marketingleisterin Silke Engel mit.

Bei dieser Auszeichnung führen laut Engel jedes Jahr aufs neue Hotelbewertungen und Experteneinschätzungen zu einem Gesamtergebnis, in dem das Fünf-Sterne-Superior-Hotel erneut überzeugen konnte. „Fortlaufende Innovationsbereitschaft aber vor allem auch das tolle Team" seien die Grundlagen dieser Auszeichnung, so Hoteldirektor Peter Messner. Man sei stolz und werde "alles tun, um auch 2024 wieder in den erlesenen Kreis der 101 besten Hotels in Deutschland aufgenommen zu werden.“

