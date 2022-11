Streit in Bad Wörishofen: Fahrradfahrer schlägt Autoscheibe ein

Ein Autofahrer und ein Radfahrer zoffen sich in Bad Wörishofens Innenstadt. Als der Radfahrer zuschlägt, geht die Autoscheibe zu Bruch.

Ein Streit zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer ist in Bad Wörishofen aus dem Ruder gelaufen. Die beiden Männer seien am Montagvormittag auf der Hauptstraße aneinandergeraten, berichtet die Polizei. Um was es dabei ging, teilte die Polizei nicht mit.

Als der 65-jährige Autofahrer nach der verbalen Auseinandersetzung schließlich weiterfuhr, habe der 45-jährige Radfahrer mit der Hand gegen die Heckscheibe des Autos geschlagen. Dabei sei die Scheibe zerbrochen, so die Polizei. Der Schaden wird mit rund 800 Euro beziffert. Den Radfahrer erwarte eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (mz)

