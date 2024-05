Bad Wörishofen

14:07 Uhr

Unbekannter fährt Gartenzaun an

Ein Unbekannter hat einen Gartenzaun in der Hartenthaler Straße in Bad Wörishofen angefahren.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag in der Hartenthaler Straße in Bad Wörishofen ereignet hat.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat ein Unbekannter bereits am Montag einen Gartenzaun in der Hartenthaler Straße in Bad Wörishofen angefahren und so einen Schaden von rund 1500 Euro verursacht. Weil der Verursacher einfach weiterfuhr, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Sie können sich unter der Telefonnummer 08247/96800 melden. (mz)

Themen folgen