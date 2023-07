Weiße Nacht läutet das lange Weltrekord-Wochenende in Bad Wörishofen ein

Rekordbesuch bei der Weißen Nacht in Bad Wörishofen. Die Organisatoren wünschen sich, dass die Stadt das Fest unterstützen würde.

Bad Wörishofen trug Weiß! Welch eine „Weiße Nacht“! Die mittlerweile achte Auflage schlug alle bisherigen Rekorde. Das passt besonders gut, weil die Weiße Nacht diesmal auch der Auftakt zum langen Weltrekord-Wochenende in Bad Wörishofen war. Höhepunkt ist der Guinness-Weltrekordversuch am Samstag.

Nicht nur, dass immer noch mehr Biertischgarnituren aufgestellt werden mussten, so der Platz da war und auch Garnituren zur Verfügung standen, sie reichten bei Weitem nicht, um allen Besucherinnen und Besuchern zu einem Sitzplatz zu verhelfen. Die Fußgängerzone von Bad Wörishofen leuchtete in diesem Weiß. Jeder und Jede war willkommen, dieses Ereignis zu erleben. Ein war ein Fest für Familien und Freunde geselligen Beisammenseins, ein Picknick der ganz besonderen Art mit weiß gedeckten Tischen, zum Teil auch edel mit Kerzenleuchtern geschmückt.

6 Bilder Die Weiße Nacht in Bad Wörishofen in Bildern

Jasna Steiner und Peter Kranz, die Organisatoren, waren über den Zustrom sehr glücklich. Peter Kranz sagte, dass dieses Fest zwar von den Einzelhändlern veranstaltet würde, es aber sehr gut wäre, wenn sich die Stadt Bad Wörishofen ein wenig daran beteilige. Sie unterstütze dieses Fest leider nicht. Selbst die Gebühren beim Ordnungsamt in Höhe von 80 Euro müssten die Veranstalter bezahlen. Positiv wäre das Fest doch auch für die Stadt zu bewerten. Der Weltrekordversuch ("Größter Hydrotherapie-Vortrag" der Welt mit anschließendem Wassertreten) beginnt am Samstag, 22. Juli, um 14 Uhr, eingebettet in ein buntes Rahmenprogramm ab 11 Uhr. Am Sonntag folgte ab 14 Uhr ein Kneipp-Erlebnistag in der Innenstadt.