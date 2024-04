"Wiederholungstäter": Mann wirft Bierdosen auf Tankstellen-Verkäufer

Ein Mann hat in einer Tankstelle in Bad Wörishofen keine Tüte bekommen und wurde daraufhin aggressiv.

Eine "versuchte gefährliche Körperverletzung" hat sich am Samstagnachmittag in einer Tankstelle in der Türkheimer Straße in Bad Wörishofen ereignet. Laut dem Pressebericht der Polizei fragte ein Mann einen 25-jährigen Verkäufer nach einer Tüte für seine gekauften Bierdosen. Weil der Verkäufer keine Tüte hatte, wurde der Mann aggressiv und deshalb von dem 25-Jährigen der Tankstelle verwiesen, so die Polizei. Daraufhin habe der Mann zwei Bierdosen nach dem Verkäufer geworfen und ihn nur knapp verfehlt.

Da es sich bei dem 57-Jährigen um einen Wiederholungstäter handelte, konnte er im Nachgang relativ schnell ermittelt werden, heißt es weiter im Polizeibericht. Ihn erwartet eine Strafanzeige. (mz)