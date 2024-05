Wilderer tötet bei Bad Wörishofens Reitanlage ein Reh

Die Polizei Bad Wörishofen ermittelt wegen Wilderei. Jemand hat illegal ein Reh getötet.

In Bad Wörishofen hat ein bislang unbekannter Wilderer ein Reh erlegt. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In der Nähe der Reitanlage im Ulla-Salzgeber-Weg wurde ein Reh getötet. Das Tier wurde am Dienstagmorgen mit einer Schussverletzung aufgefunden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (mz)

