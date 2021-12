Wörishofer Kiesgrube als neue Heimat für bedrohte Arten

Plus In Bad Wörishofen gehen das Unternehmen BK-Kies und der Landesbund für Vogelschutz eine beispielhafte Zusammenarbeit ein. Die Früchte der gemeinsamen Arbeit sind bereits zu sehen.

Kiesabbau und Artenschutz – das muss kein Widerspruch sein. In Bad Wörishofen ist das deutlich zu sehen. „Kreuzkröten dürfen bleiben“, hatte die Geschäftsführung von BK Kies als Leitschnur ausgegeben. Die Kreuzkröte gilt als stark gefährdet und steht auf der Roten Liste der bedrohten Arten. Zustande kam ein beispielhaftes Projekt gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV).