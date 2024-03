Einbrecher machen viel Schaden, aber keine Beute

Ohne Beute verschwanden Einbrecher in der Nacht auf Dienstag in Bad Wörishofen. Der angerichtete Schaden ist enorm.

Auf Zeugenhinweise hofft die Polizei Bad Wörishofen, um Einbrechern auf die Schliche zu kommen. In der Nacht auf Dienstag wurden im nördlichen Stadtteil von Bad Wörishofen zwei Einbrüche verübt. Die oder der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einer nicht mehr bewirtschafteten Kurpension in der Unteren Mühlstraße und zu einem kleineren Bürokomplex in der Hahnenfeldstraße. In beiden Fällen wurden die Objekte gewaltsam geöffnet und betreten.

Da in den jeweiligen Gebäuden keinerlei Wertgegenstände gelagert wurden, kam es zu keinem Diebstahlschaden. Jedoch wurde durch das Eindringen an der Kurpension ein Sachschaden von circa 2.500 Euro und an dem Bürogebäude von geschätzt 500 Euro verursacht. Die Polizei Bad Wörishofen hat die Ermittlungen aufgenommen und um Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)