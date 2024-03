Shopping, Lesung und Konzert: Das Wochenende im Unterallgäu

„So a Affatheater“ - heitere Komödie mit dem Theaterverein Loppenhausen findet dieses Wochenende von Freitag bis Sonntag jeweils um 19.30 Uhr im Gasthof Schlössle in Loppenhausen statt. Reservierungen von Mittwoch bis Sonntag von 19.30 bis 21 Uhr bei Familie Leinauer unter Tel. 0160/2431010 oder an der Abendkasse.

Am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr wird die Kömodie „Junggesellenabschied“ von Regina Rösch mit dem Theaterverein Tussenhausen aufgeführt. Ort: Mehrzweckhalle, Marktplatz 4 in Tussenhausen. Kartentelefon 0172/ 9855096 (von Montag bis Samstag von 16 bis 19 Uhr).