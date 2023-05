Umfrage zum Muttertag: Was haben Sie Ihren Eltern zu verdanken?

Zum Muttertag haben wir Passanten in Mindelheim gefragt: Was verdanken Sie ihren Eltern?

Mutter- und Vatertag sind nicht nur eine gute Gelegenheit, zu danken, sondern auch darüber nachzudenken, was man den Eltern zu verdanken hat. An den Ehrentagen kommt es gar nicht auf große Geschenke an, vielmehr geht es um Gedanken und Gefühle. "Welche Werte haben Ihnen Ihre Eltern vermittelt?", haben wir Passanten in Mindelheim gefragt.

Cira Vöisänen-Seidl aus Mindelheim:

Von meinen Eltern habe ich gelernt, Mutter und Vater zu ehren. In meiner finnischen Heimat war es am Muttertag Brauch, Blumen zu pflücken, Kuchen zu backen und der Mutter Frühstück ans Bett zu bringen. Meine Kinder halten an diesem Brauch fest und schicken mir öfter Blumen.





Nina Simic mit Sohn Marlon aus Mindelheim:

Papa und Mama sind mein Ein und Alles. Geschenke hat meine Mutter nie gewollt, sich aber über selbst gepflückte Blümchen gefreut. Vater schätzte stets ein opulentes Frühstück. Wichtig war meinen Eltern, dass man ihnen Zeit schenkt. Diese Einstellung gebe ich an meine Kinder weiter.





Vera Guggemos aus Bad Wörishofen:

Meine Wertschätzung von Mutter und Vater war schon immer groß. Sie haben mir zu verstehen gegeben, dass Zeit zu schenken wichtiger ist, als Präsente. Gestern wollte ich mit den Kindern ein Mutter- und Vatertagsfest im Wörishofer Glückshaus besuchen. Das wurde leider abgesagt.





Petra Kerler aus Mindelheim:

Meine Eltern schätze ich sehr. Nicht nur am Mutter- und Vatertag. Sie haben mich immer unterstützt. Ich hoffe, dass ich mich dafür revanchieren kann. Muttertag wurden bei uns nie groß gefeiert. Heute sind Opa und Oma mit ihren fünf Enkelkindern wunschlos glücklich.