Musikkapelle Dirlewang zelebriert ein grandioses Finale des Jubiläumsjahres

Große Begeisterung herrschte beim Jahreskonzert der Musikkapelle Dirlewang. Schöne Erinnerungen ans Bezirksmusikfest wurden wach.

Ein Termin mit Tradition: Der zweite Weihnachtsfeiertag ist für viele Musikfreunde ein Fixpunkt im Kalender. An diesem Tag findet seit vielen Jahren schon das Jahreskonzert der Musikkapelle Dirlewang statt. Ein Dirigent mit Tradition: Seit 31 Jahren ist Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer der musikalische Chef des Blasorchesters – und eine Kapelle mit Tradition: 2023 wurde das 150-jährige Jubiläum gefeiert.

Das Jubiläum war ein würdiger Rahmen für die Ausrichtung des 51. Bezirksmusikfestes des ASM, das die Dirlewanger im Mai 2023 veranstaltet haben. Das Fest lieferte auch das Motto für das Programm des Jahreskonzertes in der voll besetzten Turn- und Mehrzweckhalle: „Der klangvolle Musikfest-Jahresrückblick“! Visuell untermalt wurde es durch Fotos und Filme auf der Leinwand, akustisch erinnerten die Musikerinnen und Musiker mit ihren Stücken an die Höhepunkte des damaligen Programms. Mit vielen Anekdoten führte Michael Rogg als Ansager durch den Konzertabend.

Mit der „Bayernhymne“ endete das Konzert. Davor erklang als Zugabe der „Montana Marsch“, komponiert von Heinz Herrmannsdörfer, dem Onkel von Dirigent Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer. Er stand diesmal nicht nur alleine am Pult: Andreas Stich, seit Längerem zweiter Dirigent der Blaskapelle, leitete das Orchester bei der Polka „Eine letzte Runde“. Ihr Debüt als Dirigentin gab Larissa Strodl, ebenfalls mit einer Polka. Das „Dorffest der Blasmusik“ war ein beschwingt-heiterer Beitrag im ansonsten symphonisch dominierten und mit Höchstschwierigkeiten gespickten Programm.

Die Musiker in Dirlewang ließen sogar einen Hubschrauber kreisen

Ausschweifende Tongemälde wie „Adventure“ von Markus Götz, „At the Break of Gondwana“ von Benjamin Yeo und „Black Saturday“ von Stijn Aertgeerts forderten die Musikerinnen und Musiker in allen Registern. Gleich neun Aktive am Schlagwerk hatten mächtig viel zu tun. Sogar ein Hubschrauber kreiste bei „Black Saturday“ über dem Orchester und untermalte lautstark das Stück, das an die verheerenden Waldbrände in Australien erinnerte. „Olympic Spirit“ aus der Feder des bekannte Filmmusik-Komponisten John Williams und der „Castaldo-Marsch“ von Rudolf Novacek spielte die Musikkapelle im Rahmen des Festaktes zur Eröffnung der Bezirksmusikfestes. Mit den beiden Werken eröffneten sie nun auch das Jahreskonzert, das mit der beliebten Komposition „Dem Land Tirol die Treue“ endete, viel beklatscht vor allem von Josef Mitterhofer, Josef Ploner und Philipp Egger. Die Drei waren aus St. Georgen im Pustertal in Südtirol angereist, wo die Partnerkapelle der Dirlewanger zu Hause ist.

Auf großer Bühne durfte sich die Jugendkapelle Dirlewang präsentieren. Unter der Leitung von Dirigent und Ausbilder Erich Weikert hatten die Jugendlichen ein eingängiges Programm einstudiert. Die bekannten Disco-Hits „Stayin Alive“, „I will survive“ und „YMCA“, der Michael Jackson Song „Heal the World“ und das im Original von vielen amerikanischen Superstars interpretierte „We are the World“ unterstrichen die Freude an der Musik der vielversprechenden Nachwuchstalente, die zu Recht großen Applaus erhielten.

„Es war für unsere Kapelle ein sehr erfolgreiches Jahr“, schloss Tobias Schmid, einer der drei Vorsitzenden des Musikvereins den Abend ab, „wir wollen deshalb einen sozialen Zweck in unserer Region unterstützen. 1000 Euro gehen als Spende an Niki Ritter aus Heimenegg.“ Der 14-Jährige erkrankte bereits als Säugling schwer und kann nicht laufen. Nun soll eine Operation helfen.

Beim Jahreskonzert in Dirlewang wurden zahlreiche treue Mitglieder geehrt. Foto: Harald Klofat

Im Rahmen des Jahreskonzertes des Musikvereins Dirlewang wurden außerdem zahlreiche verdiente Musikerinnen und Musikerinnen geehrt. Anton Jall vom ASM zeichnete Florian Schmid (20 Jahre), Ralf Zink (30 Jahre), Armin Egger (35 Jahre), Hermann Bader (25 Jahre), Werner Seeger (50 Jahre), Franz Biechele (50 Jahre), Rudolf Jackel (55 Jahre), Norbert Müller (40 Jahre), Anton Blaschko (40 Jahre), Tobias Schmid (25 Jahre), Beate Münnich (D1 Kurs), Sonja Blaschko (10 Jahre) und Sandra Martin (25 Jahre) aus.