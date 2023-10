Stimmliches Kontrastprogramm beim Dirlewanger Weinfest

Beim Weinfest des Dirlewanger Männerchors stand den tiefen Männerstimmen der erfrischende Gesang des Unterallgäuer Bäuerinnenchors gegenüber.

„Wir grüßen euch mit frohem Klang“, sang der Männerchor Dirlewang bei seinem diesjährigen Weinfest und diese Worte waren Programm. Zuletzt vor vier Jahren konnten die Männer zum beliebten Jahreskonzert einladen und das Publikum erwartete voller Freude ein stimmliches Kontrastprogramm in der liebevoll geschmückten Schulturnhalle. Die rund 20 Männer hatten heuer als Gastchor die Unterallgäuer Bäuerinnen eingeladen, die mit ihrem erfrischenden Gesang für viel Abwechslung sorgten.

Dabei durfte natürlich ihre gesangliche Hommage an das schöne Unterallgäu nicht fehlen, denn die mehr als 25 Frauen kommen aus den unterschiedlichsten Flecken des Kreises. Spritzig und schlagfertig führten die Vorsitzende Irmgard Maier und Chorleiterin Sanni Risch durch ihre Stücke und erfreuten die Zuhörer nicht nur mit ihrem herrlichen Gesang. Begleitet von Akkordeon und Gitarre brachten sie Schwung in den Festsaal. Die flotte „Tritsch-Tratsch“ Polka oder „Sing mir eine Melodie“, die sie dem Männerchor widmeten, wurde eifrig beklatscht.

Dirlewanger Männerchor und Unterallgäuer Bäuerinnenchor gemeinsam auf der Bühne

Die tiefen Männerstimmen des Männerchors konnten dabei problemlos mithalten und auch sie brachten mit ihren typischen Trinkliedern Schunkelstimmung auf. Chorleiter Richard Hoffmann hat ein Händchen für die richtige Stückauswahl und mit Ludwig Salger am Klavier zeigten die Männer, wie schön ein reiner Männerchor klingen kann. Für Stimmung sorgte der Partyhit von Neil Diamond „Sweet Caroline“, während sie mit dem gefühlvoll intonierten „So leb dein Leben“, der deutschen Version von Frank Sinatras „My Way", für Gänsehautmomente sorgten. Das Publikum erklatschte einige Zugaben und am Ende standen dann die beiden Chöre gemeinsam auf der Bühne und sangen das dramatische Klagelied „Bajazzo, warum bist du gekommen, wenn du schon wieder gehst“. Helmut Gaspar sang dabei klangvoll, kraftvoll und nuancenreich seinen Solopart.

Chorleiter Richard Hoffmann (links) zeichnete gemeinsam mit dem Vorsitzenden Christian Zoller (rechts) und Herbert Siegel (Zweiter von rechts) vom Sängerkreis Unterallgäu (weiter von links) Richard Schweiger für 40 Jahre, Johann Irsigler für 50 Jahre und Anton Mayer für 65 Jahre aktiven Chorgesang aus. Foto: Sabine Adelwarth

Am Ende zeichneten der Vorsitzende Christian Zoller, Chorleiter Richard Hoffmann und der Zweite Vorsitzende Herbert Siegel vom Sängerkreis Unterallgäu Richard Schweiger für 40 Jahre, Johann Irsigler für 50 Jahre und Anton Mayer für 65 Jahre Chorgesang mit einer Ehrenurkunde und der Ehrennadel aus. In seiner Laudatio ging Richard Hoffmann auf die drei Persönlichkeiten ein, die alle ihre Leidenschaft und Hingabe zum Chorgesang seit Jahrzehnten zum Ausdruck bringen und dafür langanhaltenden Applaus ernteten. Am Ende des zweistündigen Konzerts machten die Sängerinnen und Sänger dann Platz für die Partyband „Firedance“, die das Publikum bis weit nach Mitternacht zum Tanzen aufforderte und bei gutem Wein und herzhaften Schmankerln für einen rundum gelungenen Abend sorgten.

