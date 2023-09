Unfallflucht: Einkaufswagen stößt gegen Auto

Einen Schaden von 2000 Euro hat ein Unbekannter angerichtet, der auf dem Parkplatz des Supermarktes in Dirlewang mit einem Einkaufswagen gegen ein Auto gestoßen ist.

Zu einem Fall von Unfallflucht ist es am Samstag zwischen 15 und 16 Uhr auf dem Supermarkt-Parkplatz in Dirlewang gekommen. Aufgrund des Schadensbilds vermutet die Polizei, dass ein Unbekannter mit einem Einkaufswagen gegen ein dort geparktes Auto gestoßen ist und so einen Schaden von rund 2000 Euro verursacht hat.

Weil er keine Nachricht hinterließ, sucht sie nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer 08261/76850 melden. (mz)