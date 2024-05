Eppishausen

06:30 Uhr

Gemeinderat Eppishausen diskutiert über Solarpark Ellenried

Plus Im Eppishausener Ortsteil Ellenried soll eine PV-Freiflächenanlage entstehen. Im Gemeinderat wurde nun der erste Schritt für die Realisation getan.

Von Josephine von der Haar

Der Sitzungssaal in der Gemeindekanzlei war rappelvoll, mehrere Stühle mussten nachträglich hinzu gestellt werden. Ein Grund dafür: Die Anfrage, beim Eppishausener Ortsteil Ellenried eine PV-Freiflächenanlage zu bauen. Denn diese verstößt gegen mehrere Kriterien, die die Gemeinde Eppishausen für Freiflächen-Photovoltaik vorsieht. Nun hat der Gemeinderat eine erste Entscheidung getroffen.

Energiebauer Sepp Bichler möchte auf der Gemarkung Könghausen bei Ellenried eine PV-Freiflächenanlage von insgesamt 9,5 Hektar bauen. Angefragt hatte er eine Fläche, die sowohl am Hang liegt als auch über der Kuppe eines Hügels. Damit verstößt die Fläche gegen mehrere Kriterien des Katalogs für Freiflächen-Photovoltaik in Eppishausen. Diesen hatte die Gemeinde 2021 erarbeitet, um einen Rahmen für Bauanfragen zu haben. Er sieht beispielsweise vor, dass PV-Flächen möglichst abseits von Wohngebieten geplant werden sollen. Sie sollten darüber hinaus nicht in Hanglagen gebaut werden und das Landschaftsbild möglichst wenig stören. Im Kriterienkatalog ist auch festgelegt, wie viele Hektar jeder Ortsteil für PV-Freiflächen zur Verfügung stellen sollte. In Könghausen liegt dieser Wert bei fünf Hektar. Allerdings ist der Kriterienkatalog nicht verpflichtend.

