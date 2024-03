Nachruf: Die Unterallgäuer Schützen trauern um Erich Golsner

Plus Erich Golsner war eine der prägendsten Personen in der Unterallgäuer Schützenszene. Er formte einst gar eine Olympia-Teilnehmerin.

Im September des vergangenen Jahres fuhr Erich Golsner noch einmal nach München, um an der bayerischen Senioren-Meisterschaft der Sportschützen teilzunehmen. Es sollten seine letzten Titelkämpfe sein.

Denn am 1. März starb das Eppishauser Urgestein im Alter von 84 Jahren. Golsner hinterlässt eine Ehefrau, zwei Kinder und zwei Enkel. Und ein großes Loch im Unterallgäuer Schützenwesen.