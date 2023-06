Alkohol getrunken: 49-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Ein 49-Jähriger war auf einem Ausflug und hat dort offenbar Alkohol getrunken: Auf der Heimfahrt kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Ein 49-Jähriger ist am Freitagabend in Ettringen mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Polizeiangaben zufolge kam der Mann von einem Ausflug zurück, als er auf der Augsburger Straße auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den massiven Baum prallte. Durch den Zusammenstoß erlitt er Verletzungen an Brust und Rücken. Da er nach Alkohol roch, wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet, heißt es im Polizeibericht. Der Mann kam in ein Krankenhaus, um dort weiter untersucht zu werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige. An seinem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Augsburger Straße rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. (mz)