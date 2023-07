Ertappter Ladendieb flüchtet zu Fuß durch Ettringen

Seine Beine in die Hand nahm ein Ladendieb, der dabei erwischt wurde, wie er Spirituosen und Lebensmittel in einem Ettringer Supermarkt stehlen wollte.

Ein bislang unbekannter Mann bezahlte am Samstagvormittag ein Duschgel in einem Supermarkt in Ettringen. Der Kassierer wurde von einer Kundin darauf aufmerksam gemacht, dass der Mann damit wohl nur einen Teil bezahlt und noch Ware in seinem Rucksack habe. Darauf angesprochen, öffnete der Mann nur widerwillig seinen Rucksack.

Dabei kamen unbezahlte Spirituosen und Lebensmittel zum Vorschein. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß. Laut Zeugenbeschreibung ist der Ladendieb etwa 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, und hat kurze, schwarze Haare. Zeugen sowie die aufmerksame Kundin werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)