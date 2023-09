Illegale Prostitution: 64-Jährige bietet in Ettringen Liebesdienste an

Wegen illegaler Prostitution wird eine 64-jährige Frau angezeigt, die in einem Hotel in Ettringen offenbar mehrere Freier empfing. Da wurde der Hotelbesitzer misstrauisch.

Eine 64-jährige Frau hat zugegeben, in einem Hotel in Ettringen Liebensdienste angeboten zu haben. Damit machte sie sich der illegalen Prostitution schuldig. Dem Hotelbesitzer fielen die Tage zuvor mehrere Männer auf, die zu verschiedenen Zeiten die Frau auf ihrem Zimmer besuchten. Daher verständigte er am Dienstagvormittag die örtliche Polizeiinspektion, nachdem wieder ein Mann in den frühen Morgenstunden ihr Zimmer betrat.

Bei Eintreffen der Polizeistreife trafen die Beamten zwar keinen Freier an, aber die 64-Jährige gab nach einiger Zeit dann doch zu, dort der Prostitution nachgegangen zu sein. Sie erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (mz)