Lkw beschädigt Traktor beim Überholen

Ein überholender Lkw hat einen Traktor beschädigt, der zwischen Höfen und Forsthofen unterwegs war.

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfall am Mittwochvormittag zwischen Höfen und Forsthofen entstand. Laut Polizei überholte der 45-jährige Fahrer eines Lkw-Gespanns ein Traktor-Gespann. Der 23-jährige Traktorfahrer gab vor Ort an, dass der Lkw beim Überholen zu weit nach rechts gekommen sei. Hierbei wurde der Reifen, sowie der linke Außenspiegel am Traktor beschädigt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. (mz)