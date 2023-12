Zu schnell auf schneeglatter Straße: Auto landet im Straßengraben

Mit dem Schrecken kam ein 47-jähriger Autofahrer davon, dessen Auto bei schneeglatter Straße von der Fahrbahn abkam und fast in einen Bach stürzte.

Unverletzt, aber wohl mit einem gehörigen Schrecken, stieg ein 47-jähriger Autofahrer aus seinem Pkw aus, der am Dienstagabend auf schneeglatter Fahrbahn von der Straße abgekommen war. Laut Polizei kam das Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr die Böschung hinab. Kurz vor einem Bachlauf kam der Pkw zum Stehen. Laut Polizei entstand kein Sachchaden. Die Bergung des Autos sollte dann am nächsten Tag bei Tageslicht erfolgen. (mz)