Randaliererin an der Therme Bad Wörishofen geht auf Polizeibeamte los

Eine 19-jährige Frau hat einen Polizeieinsatz in der Therme Bad Wörishofen ausgelöst. Sie durfte nicht in das Bad und wurde dann hangreiflich.

Eine randalierende 19-Jährige hat am Mittwochabend für einen Polizeieinsatz an der Therme Bad Wörishofen gesorgt. Der Einsatz nahm eine unerwartete Wendung, als die Frau auch auf die Polizisten losging.

Am Mittwochabend alarmierten Angestellte der Therme die Polizei in Bad Wörishofen. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte das Personal der 19-Jährigen den Zutritt zum Bad verweigert, da diese Glasflachen mit in das Bad nehmen wollte. "Die junge Frau begann daraufhin zu randalieren, trat gegen Türen, beleidigte das Personal und warf einer Angestellten einen Aschenbecher hinterher", teilt ein Polizeisprecher mit. Auch von den eingesetzten Beamten ließ sich die Frau nicht beruhigen.

Die Polizei Bad Wörishofen brachte die Frau in eine Klinik, dort ging sie dann auf eine Polizistin los

Nachdem sie versucht habe, die Beamten zu treten und diese bespuckt habe, brachte die Polizei die stark angetrunkene Frau in ein Krankenhaus. "In der Klinik leistete sie erneut Widerstand, zog einer Polizeibeamtin an den Haaren und verletzte diese dabei leicht", teilt die Polizei mit. Gegen die 19-Jährige werde nun wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Körperverletzung, tätlichem Angriffs auf Polizeibeamte sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (AZ)

