Fußball

vor 49 Min.

Drei heiße Jugendfußball-Turniertage in Mindelheim

Die U12 des FC Augsburg (rote Trikots, hier im Spiel gegen den TSV Mindelheim I) gewann das D-Jugend-Turnier im Rahmen des 3. Getränke-Hell-Sommercups in Mindelheim.

Plus Drei Tage, sieben Jugendfußballturniere und ganz viel Sonne: Beim 3. Getränke-Hell-Sommercup des TSV Mindelheim kommen Spieler und Zuschauer auf ihre Kosten.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Die dritte Auflage des Getränke-Hell-Sommercups in Mindelheim war geprägt von sehenswertem Nachwuchsfußball, toller Stimmung und großer Hitze. Doch die Kinder ließen sich davon nicht den Spaß am Kicken nehmen.

Insgesamt sieben Jugendfußballturniere richtete der TSV Mindelheim in seinem Stadion aus, die große Tribüne war dabei an allen drei Tagen gut gefüllt. Kein Wunder, spendete sie doch bei hochsommerlichen Temperaturen den ersehnten Schatten. Während also die Kinder auf dem Stadionrasen um Punkte und Platzierungen spielten, konnten Eltern und Bekannte das Geschehen bei bester Sicht verfolgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen