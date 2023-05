Fußball im Unterallgäu

Jubel und Tränen bei herrlichem Fußballwetter am Pfingstsonntag

Der FC Bad Wörishofen (weiß) stand schon am vorletzten Spieltag als Meister fest. Jetzt gab es noch einen 2:0-Auswärtssieg in Lamerdingen.

Die Sonne strahlte und bescherte Fans und Teams bestes Fußballwetter. In Babenhausen konnte gejubelt werden, in Bedernau gab es ein Debakel. So lief der Spieltag der Mannschaften aus dem Unterallgäu.

Kreisliga Mitte Das war eines Kreisliga-Meisters würdig: Mit einer 5:1-Packung schickte der TSV Babenhausen die DJK Ost-Memmingen nach Hause – und dann kannte der Jubel über Meisterschaft und Aufstieg keine Grenzen mehr. Der Fuggermarkt bebte regelrecht, als die 650 (!) Zuschauer bei herrlichem Fußballwetter die ersehnte Meisterschaft bejubelten. Robert Stahl verabschiedet nach nur einer Saison sich damit als „Meistertrainer" vom TSV Babenhausen. Der SV Mauerstetten tritt als Vizemeister am Mittwoch, 31. Mai, um 18.30 Uhrgegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg an. Gespielt wird beim FC Thalhofen. SV Oberegg – TSV Oberbeuren 2:1 (0:0) Tore 1:0 k.A. (48.), 2:0 Martin Fischer (FE, 64.), 2:1 Urs Eber (68.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Georgios Farangis Im Duell der Tabellennachbarn ging es nicht mehr um viel, dennoch sahen die Fans bei bestem Fußballwetter einen versöhnlichen 2:1-Heimseig des SV Oberegg. TSV Lautrach-Illerbeuren – TSV Kammlach 2:4 (0:3)

Fußball im Unterallgäu Plus Der FC Auerbach/Stetten schafft gegen den TSV Markt Wald die Relegation

Fußball Plus Ein Flügelflitzer auf der Überholspur Tore 0:1 Peter Müller (5.) 0:2 Manuel Funk (14.), 0:3 Fabian Reth (45.+1), 0:4 Manuel Funk (46.), 1:4 Martin Kneppler (67.), 2:4 (Manuel Fischer.) Zuschauer sss Schiedsrichter Michael Sting Da ließ der TSV Kammlach nichts mehr anbrennen: Mit einem verdienten 4:2-Sieg beendete der TSV eine tolle Saison, wenn auch auf dem undankbaren 4. Tabellenplatz. Olympia Neugablonz – TSV Mindelheim 5:2 (2:0) Tore 1:0 Benjamin Maier (37.), 2:0 Dzhan Karabash (38.), 3:0 Drazen Jelic (57.), 3:1 Sulayman Drammeh (58.), 4:1 Benjamin Maier (59.), 5:1 Mathias Franke (65.), 5:2 Riccardo Schulz (75.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Armin Keller Irgendwie passend zur gesamten Saison beendete der TSV Mindelheim die Spielzeit mit einer 5:2-Klatsche in Neugablonz und landet auf einem enttäuschenden 12. Tabellenplatz, wenn auch mit deutlichem Abstand auf den FC Buchloe als Absteiger. SV Mauerstetten – TSV Kirchheim 4:0 (3:0) Tore 1:0 Martin Wahl (7.), 2:0 Joshua Krause (19.), 3:0 Manuel Marx (38.), 4:0 Martin Wahl (65.) Zuschauer 300 Schiedsrichter Emre Sensoy Vor der beeindruckenden Kulisse mit 300 Fans kam der Gast aus Kirchheim deutlich unter die Räder. Mauerstetten hatte noch auf einen Ausrutscher des TSV Babenhausen gehofft – vergeblich. Die weiteren Spiele: Dickenreishausen – Buchloe 3:0 Tore 1:0 Patrick Baur (FE, 67.), 2:0 Patrick Baur (86.), 3:0 Baniel Belmann (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Felix Haggenmüller Babenhausen – Ost-MM 5:1 (3:0) Tore 1:0 Roland Pfister (9.), 2:0 Alexander Münzhuber (16.), 3:0 Patrick Stahl (44.), 4:0 Roland Pfister (58.), 4:1 Arthur Ulinets (FE, 83.), 5:1 Fatih Ademi (89.) Zuschauer 650 Schiedsrichter Daniel Hartmann Kreisklasse Allgäu 1 Nur noch rein rechnerisch ging es für den SC Unterrieden um den Klassenerhalt, der Auftritt gegen Meister TV Boos war dennoch erfreulich. Mit dem 1:1 gegen Boos schickten der SCU den TV Erkheim 2 in die Relegation. Wenige Kilometer entfernt in Oberrieden sahen die Fans eine spannende Partie mit sieben Treffern. Unterrieden – Boos 1:1 (0:0) Tore 1:0 Pius Nägele (65.), 1:1 Marco Gröner (83.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Helmut Lutzenberger Mehr als achtbar zog sich der SCU gegen den Meister der KK 1 aus der Affäre. Erst in der zweiten Halbzeit sahen die immerhin 100 Fans sogar die Führung der Gastgeber. Doch das wollte der Titelträger nicht auf sich sitzen lassen und schaffte noch den 1:1-Ausgleich. Oberrieden – Ungerhausen 4:3 Tore 1:0 Dominik Hoertnagel (5.), 2:0 Simon Keller (39.), 3:0 Simon Keller (42.), 3:1 Andre Braun (56.), 3:2 Andre Braun (59.), 3:3 Andre Braun (FE, 80.), 4:3 Simon Keller (82.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Roland Mayer Da sah schon zum Halbzeitpfiff alles nach einem sicheren heimsieg aus, als Andre Braun mit einem lupenreinen Hattrick zum 3:3 ausglich. Simon Keller, der in der ersten Halbzeit schon zwei Mal eingenetzt hatte, ließ sich den umjubelten Treffer zum 4:3-Sieg nicht nehmen. Kreisklasse Allgäu 2 Der SV Bedernau und der FSV Dirlewang müssen den bitteren Gang in die A-Klasse antreten. Bedernau blamierte sich zum, Entsetzen der Fans mit einer 0:9-Klatsche. Der TSV Mittelneufnach hat immerhin in der Relegation noch die Chance, die Klasse zu halten. Die SG Amberg/ Wiedergeltingen bleibt auf Platz zwei, sodass die Mannschaft von Trainer Thomas Waltenberger in die Aufstiegsrelegation gehen kann. SVO Germaringen II – TSV Zaisertshofen 1:0 (1:0) Tore 1:0 Patrick Gebler (40.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Christoph Grotz Noch vor dem Seitenwechsel erzielten die Gastgeber den entscheidenden 1:0-Führungstreffer. Damit bleibt dem SVO Germaringen der schwere Gang in die Relegation um den Klassenerhalt doch noch erspart. FSV Dirlewang – TSV Mittelneufnach 2:1 Tore 1:0 Christoph Gallert (14.), 1:1 Stefan Haider (35.), 2:1 Matthias Fleschhut (83.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Leonhard Frieling Ausgerechnet beim bereits als Absteiger feststehenenden FSV Dirlewang kassierte der TSV Mittelneufnach zum Saisonabschluss noch eine bittere 1:2-Niederlage. Damit muss Mittelneufnach jetzt doch in die Relegation. FSV Lamerdingen – FC Bad Wörishofen 0:2 (0:1) Tore 0:1 Adrian Bartsch (33.), 0:2 Adrian Bartsch (55.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Jürgen Warnck Der Meister aus Bad Wörishofen krönte seine tolle Saison mit einem standesgemäßen 2:0-Auswärtssieg in Lamerdingen. Beide Tore erzielte Adrian Bartsch. FC Blonhofen – SV Bedernau 9:0 (3:0) Tore 1:0 Julian Bauer (28.), 2:0 Miachael Lutz (45.), 3:0 Julian Bauer (45.+4), 4:0 Julian Bauer (56.), 5:0 Matthias Kuisel (60.), 6:0 Matthias Kuisel (61.), 7:0 Julian Bauer (75.), 8:0 Lucas Reichhardt (78.), 9:0 Lucas Reichhardt (84.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Ercan Sevik Mit einem Debakel endet die Saison für den SV Bedernau: Neunmal musste der bedauernswerte Bedernauer Schlussmannhinter sich greifen und den Ball aus dem Netz fischen. Zwei gelb-rote Karten für Sven Hafenmayer und Tim Bäuerle setzten dem Auftritt des SVB dann noch die unschöne Krone auf. SV Pforzen – SG Kirchdorf/Ramm. 4:0 (1:0) Tore 1:0 Maximilian Kress (45.), 2:0 Marcel Heldt (54.), 3:0 Mathias Fleschut (66.), 3:0 Marcel Heldt (79.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Sven Börmann Ohne große Gegenwehr ergab sich der Gast aus Kirchdorf/Rammingen in die deutliche Niederlage in einem für beide Mannschaften bedeutungslosen Spiel. SG Jengen/Waal – SVS Türkheim 2:2 (2:1) Tore 1:0 Moritz Heller (5.), 2:0 Moritz Heller (27.), 2:1 Niklas Kugel (40.), 2:2 Florian Racaj (90.) Zuschauer 108 Schiedsrichter Arnold Biberger Nicht gerade um die „Goldene Ananas“ spielten beide Teams – aber da es weder um Auf- noch Abstiegsplätze ging, war es ein am Ende schiedlich-friedliches Unentschieden. Der späte Ausgleich für den SVS Türkheim war ein versöhnlicher Abschluss. SV Schöneberg – SG Amberg/W’gelt. 1:2 (1:0) Tore Mathias Wucher (12.), 1;:1 Deniz Subasi (FE, 79.), 1:2 Lukas Zink (84.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Herbert Huber Die Heimelf zeigte zum Abschluss der verkorksten Rückrunde eine gute Leistung gegen den Vizemeister. Mathias Wucher erzielte nach schönem Zuspiel die frühe Führung. Die heimische Abwehr konnte 70 Minuten die Angriffe der Gäste gekonnt abwehren. In der letzten Viertelstunde wurde der Kräfteverschleiß deutlich. Subasi und Zink erzielten dann noch die Tore zum nicht unverdienten Sieg für die Gäste. A-Klasse Allgäu 2 Das war dann wohl nichts mit dem gebührenden Abschied für Meistertrainer Erkan Can bei der SG Breitenbrunn/Loppenhausen: Mit 1:4 verlor der Meister – an der Partystimmung der SG-Mannschaft änderte das aber gar nichts. In die Aufstiegsrelegation geht der FC 98 Auerbach/Stetten, der das „Spiel der Woche“ für sich entschied. Lamerdingen II – Wörishofen II 4:3 Tore 1:0 Leon Merk (11.), 2:0 Richard Forster (17.), 2:1 Endrit Saiti (31.), 4:1 Norbert Kaess (52.), 4:2 Ahmed Abdi (71.), 4:3 Edin Bajramovic (79.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Karl Domberger Die Reserve aus der Kneippstadt landet nach der 3:4-Niederlage gegen den Tabellenletzten Lamerdingen auf einem enttäuschenden 12. Tabellenplatz. Mattsies – Salgen/Bronnen 3:0 Tore 1:0 Marco Kaiser (4.), 2:0 Kevin Obermaier (45.), 3:0 Lukas Kaufer (68.) Zuschauer 45 Schiedsrichter Steffen Kibler Das wünscht sich jede Heimelf: Ein früher Führungstreffer und dann noch kurz vor der Halbzeit die psychologisch wichtige 2:0-Führung. Das 3:0 von Lukas Kaufer war dann der Schlusspunkt. Damit hat der SVM sein Trainer-Trio mit einem verdienten Sieg in die „Rente“ geschickt und bedankte sich bei Peter, Andi und Jim für „sieben geile Jahre“. Tussenhausen – Schlingen 2:2 Tore 0:1 Andreas Reiter (44.), 1:12 Dominik Walter (55.), 1:2 Manuel Markter (68.), 2:2 Christoph Salger (FE, 83.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Bernd Gossner Nach ausgeglichenen ersten Minuten konnte der SV Schlingen durch eine Unachtsamkeit des SV Tussenhausens das 0:1 erzielen. Durch eine Standartsituation glich der SV Tussenhausen per Kopf aus. In der zweiten Halbzeit gelang dem SV Tussenhausen durch einen Strafelfmeter dann die Führung. Mit einen sehenswerten Freistoß konnte der SV Schlingen im letzen Drittel der zweiten Halbzeit ausgleichen. TSV Kirchheim II – Türkiyemspor Mindelheim 5:4 Tore 0:1 Benjamin Ismaili (1:9, 1:1 Konstantin Paul (15.), 2:1 Manuel Reichle (18.), 2:2 Benjamin Ismaili (21.), 3:2 Manuel Reichle (36.), 3:3 Kenan Ünal (39.), 4:3 Raphael Reissner (40.), 4:4 Tolga Akyol (66.), 5:4 Dennis Götzfried (86.) Zuschauer 65 Schiedsrichter Michael Gschwind Da bekamen die Zuschauer zum Saisonende noch einiges geboten: Spannend bis zum erlösenden Siegtreffer für die TSV-Reserve war die turbulente Partie.

Pfaffenhausen – Eppishausen 1:0 Tor k.eine Angabe A. Schiedsrichter Norbert Schimetschek Gegen den Tabellenvierten aus Eppishausen gelang den Gastgebern zum Abschluss noch ein versöhnlicher Saisonabschluss. Breitenbrunn/Loppenhausen – Amberg/Wiedergeltingen II 1:4 Tore 0:1 Timo Ledermann (5.), 1:1 Christian Landsperger (43.), 1:2 Maximilian Lang (47.), 1:3 Andre Haug (70.), 1:4 Andre Haug (77.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Erkan Oflaz Die Reserve der SG Amberg/Wiedergeltingen goss mit dem 4:1-Sieg beim Tabellenführer etwas Wasser in den Meisterschafts-Wein. Doch an gekühlten Getränken zur Feier der Meisterschaft dürfte es bei der SG Breitenbrunn/Loppenhausen dennoch nicht gefehlt haben. A-Klasse Allgäu 3 Jubel beim TSV Mindelheim II: Mit 54 Punkten steht die TSV-Reserve aufgrund des besseren Torverhältnisses an der Spitze der A-Klasse 3 noch vor Hemertingen 2. Wegen des direkten Vergleichs (4:4, 1:3) könnte dem TSV dennoch die Relegation drohen. Ollarzried/Otto. III – Mindelh. II 0:3 Tore 0:1 Thomas Barbe (5.), 0:2 Onour Mamout Oglou (62.), 0:3 Sebastian Reischl (64.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Karsten Köhler Oberegg II – MM’berg/Benn. II 6:0 Tore 1:0 Daniel Rothärmel (11.), 2:0 Daniel Rothärmel (57.), 3:0 Sebastian Huber (65.), 4:0 Sebastian Huber (75.), 5:0 Thomas Rothermel (87.), 6:0 Markus Maier (90.) Zuschauer 20 Schiedsrichter Yilmaz Fidan

