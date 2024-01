Spannende Hallenfußballtage beim TSV Mindelheim

Vier Tage lang rollte der Fußball in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs Mindelheim. Vier Altersklassen spielten dabei um die Turniersiege.

Die Pro-Physio-Hallentage haben mittlerweile einen festen Platz im Kalender der Jugendfußballer in der Region. Insgesamt vier Altersklassen traten in diesem Jahr in sieben Hallenfußballturnieren in Mindelheim an. Dabei war der Anreise keine Grenzen gesetzt.

So nahmen am D-Jugendturnier nicht nur die Nachbarvereine SG Auerbach/Stetten-Dirlewang und SG Tussenhausen teil, sondern auch Mannschaften mit einer weiteren Anreise, wie der SC Unterpfaffenhofen, die TSG Thannhausen oder der FC Kempten.

Mindelheimer Halbfinale bei den D-Junioren

Das U13-Turnier war schließlich auch der Abschluss der Turniertage des TSV Mindelheim - und was für einer. Nach einem spannenden und sehenswerten Turnier krönte sich die D1 des Gastgebers durch einen 2:0-Sieg im Finale gegen die SG Auerbach/Stetten-Dirlewang zum Turniersieger. Es sollte der einzige Heimsieg des TSV Mindelheim bei den diesjährigen Hallentagen sein. Im vereinsinternen Halbfinale hatte sich die D1 mit 2:1 knapp gegen die D2 durchgesetzt.

Entscheidung im Halbfinale bei den D-Junioren: Der Torhüter der SG Auerbach/Stetten-Dirlewang pariert gegen den Schützen der BSK Olympia Neugablonz. Foto: Axel Schmidt

Die D2-Junioren des TSV Mindelheim machten mit dem Sieg im kleinen Finale gegen den BSK Olympia Neugablonz den Mindelheimer Jubeltag perfekt.

Doppelter Grund zur Freude: Die D1-Junioren (schwarze Trikots) und die D2-Junioren (gelbe Trikots) des TSV Mindelheim belegten die Plätze eins und drei. Foto: Axel Schmidt

An den Tagen zuvor standen sich die jüngeren Jahrgänge in sechs weiteren Turnieren gegenüber. Den Auftakt machten dabei die F2-Junioren. Hier holte sich die Mannschaft des TSV Bobingen am Ende den Sieg - mit stolzen 18 Punkten aus sechs Spielen. Zweiter wurde der TSV Mindelheim I (13 Punkte), Rang drei ging an den FSV Dirlewang (9 Punkte). Bei den E3-Junioren ging der Sie ebenfalls an eine Gastmannschaft. Hier stand der SV Planegg-Krailing mit 16 Punkten am Ende ganz oben. Zweiter wurde der FSV Dirlewang (13 Punkte) vor dem TSV Mindelheim I (10 Punkte).

Tur Abdin Memmingen feiert drei Turniersiege

Der zweite Turniertag war geprägt vom Doppelsieg des Tur Abdin Memmingen. So waren die Kicker von Tur Abdin Memmingen zunächst bei den Bambini nicht zu bezwingen. Die Memminger gewannen alle ihre sechs Spiele und damit das Turnier ohne Punktverlust. Zweiter wurde der TSV Mindelheim I (13 Punkte), Platz drei ging an den SV Tussenhausen (11 Punkte).

56 Bilder Hallenfußball, Radball, Eishockey - unter den Hallendächern ist einiges los Foto: Axel Schmidt, Andreas Lenuweit, Herbert Ruf

Auch das F1-Turnier wurde anschließend von den Gästen aus Memmingen gewonnen. Mit 14 Punkten aus sechs Spielen holte sich Tur Abdin auch diesmal den Sieg. Zweiter wurde der FC Buchloe (11 Punkte) vor dem SC Eppishausen (10 Punkte).

Auch Bambini können wie die Großen jubeln, hier der FSV Dirlewang. Foto: Axel Schmidt

Auch am dritten Turniertag sollte es aus Mindelheimer Sicht noch nichts mit einem Heimsieg werden. Hier feierte bei den E2-Junioren zunächst der BSK Olympia Neugablonz mit 16 Punkten aus sechs Spielen den Turniersieg vor den punktgleichen FC 98 Auerbach/ Stetten (9 Punkte) und TSV Mindelheim II. Hier entschied der direkte Vergleich (1:0) zugunsten des FC 98 über die Platzierung.

Beim E1-Turnier ging der Sieg zum dritten Mal nach Memmingen: Auch diesmal war Tur Abdin Memmingen das Maß der Dinge und blieb in allen sechs Spielen siegreich. Platz zwei ging an den SV Salamander Türkheim (15 Punkte). Der TSV Mindelheim (10 Punkte) sicherte sich Rang drei dank des besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen FSV Dirlewang.