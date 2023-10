Fußball

Spiel der Woche: TSV Zaisertshofen hält gegen den Favoriten lange mit

Plus Im Spiel der Woche hält der TSV Zaisertshofen gegen ein Spitzenteam der Kreisklasse lange gut mit. Doch kurz vor Schluss sorgt Pforzen dafür, dass das der Favorit siegt.

Von Robert Prestele

Ein an sich typisches Unentschieden-Spiel sahen die Fans am Freitagabend in Zaisertshofen. Ausgeglichene Spielanteile prägten die Partie der Kreisklasse Allgäu 2 zwischen dem TSV Zaisertshofen und dem SV Pforzen. In den letzten Spielminuten bescherte jedoch Gäste-Stürmer Stefan Kreit den Ostallgäuern mit dem Tor des Tages einen glücklichen Auswärtserfolg.

Von Beginn an entwickelte sich in Zaisertshofen eine ansehnliche Kreisklassen-Partie. Schwungvoll und mit dem Drang nach vorne starteten beide Teams in die Begegnung. Dies war gepaart mit strukturiertem Aufbauspiel hüben wie drüben. Das daraus resultierende Spiel auf Augenhöhe konzentrierte sich deshalb allerdings überwiegend auf den Bereich zwischen den beiden Sechzehnern. Strafraumszenen blieben demzufolge dann auch Mangelware.

