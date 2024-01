FC 98 Auerbach/Stetten richtet sieben Fußballturniere aus

Viel los war in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs bei den Jugendfußball-Turnieren des FC 98 Auerbach/Stetten.

Sieben Turniere in vier Altersklassen, davon drei Futsal-Turniere im Rahmen der Unterallgäuer Hallenmeiterschaften: Der FC 98 Auerbach/ Stetten hatte am Wochenende in der Mindelheimer Dreifachsporthalle am Maristenkolleg ein volles Programm geboten.

Die Nachwuchskicker zeigten dann an drei Tagen auch, was in ihnen steckt. Vor allem bei den Bambini-Turnieren am Sonntagvormittag herrschte Hochbetrieb in der Halle. Am Ende waren Ausrichter ebenso wie der Unterallgäuer Spielgruppenleiter Karl Haar vom BFV-Kreis Allgäu zufrieden.

Heiße Spiele trotz kühler Halle

Den Auftakt machten am Freitagabend die D-Junioren. Trotz kühler Temperaturen in der Halle - die Heizung hatte ihren Dienst versagt - kamen die U13-Kicker schnell auf Betriebstemperatur. Im Modus "Jeder gegen jeden" blieb die Frage nach dem Turniersieg bis zum letzten Spiel offen. Weil dann der TSV Ottobeuren mit dem 1:1 gegen die JFG Mühlbachtal den notwendigen Sieg verpasste, durften die D-Junioren des TSV Mindelheim jubeln. Sie gewannen das Turnier mit zehn Punkten vor dem TSV Ottobeuren und dem TV Waal (beide neun Punkte). Auf den weiteren Plätzen folgte Gastgeber SG Dirlewang/Auerbach-Stetten, JFG Mühlbachtal und SG Tussenhausen.

Eines der Highlights beim D-Jugendturnier am Freitagabend war das Derby zwischen dem TSV Mindelheim (schwarze Trikots) und der SG Dirlewang/Auerbach-Stetten. Foto: Axel Schmidt

Der Samstag stand dann ganz im Zeichen der Unterallgäuer Hallenfußballmeisterschaft. Zwei E-Junioren-Turniere und ein D-Juniorenturnier wurden hier ausgetragen.

Das erste E-Jugendturnier wurde vom TSV Mindelheim dominiert. Vor ansehnlicher Kulisse, die natürlich überwiegend aus Eltern sowie aus Omas und Opas bestand, startete der TSV Mindelheim gegen den SV Schöneberg den langen Turniertag. Dabei wussten die Kreisstädter dann auch gleich ihren "Heimvorteil" zu nutzen, denn mit einem 3:0-Erfolg zum Auftakt setzten sie gleich mal ein Zeichen. Zwei weitere Siege folgten, wobei dem TSV Mindelheim gegen den SV Schlingen mit sage und schreibe zehn Treffern der höchste Torerfolg der gesamten drei Turniere des Tages gelang. So war es nicht verwunderlich, dass die Kreisstädter verdient und überlegen letztlich als Turniersieger hervorgingen. Lediglich der TSV Zaisertshofen konnte da mithalten, musste sich am Ende aber doch mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Zumindest aber hatte Zaisertshofen den Mindelheimern zuvor ein 0:0-Unentschieden abgetrotzt. Während Schöneberg den dritten und Kammlach den vierten Platz belegten, blieb dem SV Schlingen bei insgesamt deftigen 20 Gegentoren nur, das Schlusslicht zu bilden.

Die E-Junioren des FSV Amberg setzten sich in einem der Vorrundenturniere zur Unterallgäuer Hallenmeisterschaft durch. Foto: Robert Prestele

Nahtlos knüpfte dann das zweite E-Juniorenturnier an. Hier waren der gastgebende FC 98 Auerbach/Stetten sowie Türkiyemspor Mindelheim, der SVS Türkheim, der FSV Dirlewang, der FSV Amberg und der TSV Kirchheim am Start. Deutlich ausgeglichener wurde im zweiten Anlauf nun um den Turniersieg gerungen. Dies spiegelte sich auch deutlich in den einzelnen Ergebnissen wider. Das 3:0 des SVS Türkheim gegen den FC 98 Auerbach/Stetten war nämlich das höchste Resultat dieses Turniers. Gleich sechsmal stand bei den Spielen ein mageres 1:0 auf der Anzeigetafel als Ergebnis. Kein Wunder also, dass sich eine Mannschaft nur knapp absetzen konnte: der FSV Amberg. Neben drei Siegen leisteten sich die Amberger gegen den FSV Dirlewang eine knappe Niederlage, am Ende reichte es dennoch für den Turniersieg. Maßgeblich war wohl der 1:0-Erfolg gegen den SVS Türkheim, der sich als härtester Konkurrent jedoch noch ein Unentschieden gegen Dirlewang leistete. Mit nur einem Punkt weniger in der Endabrechnung als der SVS Türkheim landeten schließlich die Dirlewanger so auf dem dritten Rang. Während sich der TSV Kirchheim und Türkiyemspor Mindelheim danach einreihten, übernahm der FC Auerbach/Stetten als Gastgeber den letzten Platz. War doch dem FC 98 weder ein Sieg noch ein Unentschieden gelungen.

Die D-Junioren der JFG Wertachtal qualifizieren sich für die Endrunde

Zum Abschluss des ausgedehnten Turniertages maßen sich dann noch die D-Junioren des TV Erkheim, der SG Amberg/ Wiedergeltingen, der JFG Wertachtal, des SV Breitenbrunn und der SG Auerbach/Stetten-Dirlewang. War bei den E-Junioren noch eine Art „Futsal-Light“ angesagt, galten jetzt die allgemeinen Futsalregeln. Ähnlich wie beim ersten E-Jungendturnier der TSV Mindelheim kristallisierte sich auch hier mit der JFG Wertachtal rasch ein Favorit heraus. Lediglich die SG Amberg/Wiedergeltingen nämlich knöpfte den Wertachtalern mit einem 0:0 einen einzigen Punkt ab. Letztlich souverän holte sich das Team von Boris Günther und Sascha Boppel am Ende den Turniersieg. Großen Anteil hatte daran zweifellos deren auffälliger Stürmer Kerim Alagic, dem sogar ein in der Halle doch sehr seltenes Kopfballtor gelang. Besser als bei den E-Junioren lief es indes hier für den Gastgeber. Die SG Auerbach/Stetten-Dirlewang nämlich hatte lediglich gegen Turniersieger Wertachtal das Nachsehen und kletterte so schließlich auf den zweiten Platz. Als Sieger des zweiten Turniers musste sich die SG Amberg/Wiedergeltingen bei den D-Junioren jetzt aber mit dem dritten Rang abfinden. Während sich der TV Erkheim hinter Amberg/Wiedergeltingen platzierte, erzielte der SV Breitenbrunn in vier Spielen lediglich einen Treffer, was zwangsläufig den letzten Platz bedeutete.

Das Qualifikationsturnier der D-Junioren gewann die JFG Wertachtal überlegen. Foto: Robert Prestele

Wenig Mühe mit den Spielen hatten die erfahrenen Unparteiischen Dennis Küttner, Marko Lederle und Andreas Häfele. Bei allen drei Turnieren haben sich damit jeweils die Tabellenersten für die Allgäuer Meisterschaften qualifiziert. Bei den E-Junioren sind diese am 28. Januar 2024 in Marktoberdorf und im Bereich der D-Junioren am 10. Februar in Memmingen geplant. „Das war schon ein Mammutprogramm hier, aber die Arbeit mit den Jugendlichen macht natürlich auch Spaß“, zog Spielgruppenleiter Karl Haag zufrieden Bilanz.

Auf zwei Spielfeldern finden parallel die Bambini-Turniere statt

Hoch her ging es dann wieder am Sonntagvormittag, als gleich zwei G-Jugend-Turniere mit je fünf Mannschaften parallel in der Halle stattfanden. Entsprechend war auf den Tribünen viel los - und die jüngsten Kicker gaben alles: Entweder auf dem Platz oder, wie das Team des FSV Dirlewang, auf der Ersatzbank, von wo aus die Ersatzspieler unentwegt ihre Kollegen mit "Dirlewang vor, noch ein Tor!" anfeuerten.

Die Bambini spielten zwei Turniere parallel in der großen Dreifachsporthalle aus. Foto: Axel Schmidt

Das G1-Turnier gewann der SV Amendingen vor dem TSV Mindelheim und dem Mädchenteam des FC 98 Auerbach/Stetten. Und auch beim G2-Turnier waren die Mädchen des Gastgebers vorn dabei. Sie mussten in der Tabelle nur dem FSV Dirlewang den Vortritt lassen und beendeten das Turnier als Zweiter vor dem TSV Mindelheim.

Das abschließende F-Jugend-Turnier wurde vom FSV Dirlewang gewonnen. Mit elf Punkten aus fünf Spielen setzte sich der FSV-Nachwuchs vor dem TSV Oberbeuren und dem TSV Kammlach durch.