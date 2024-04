Vom Glück, einen Parkplatz in Mindelheim zu finden

Derzeit ist die Parkplatzsuche in Mindelheim alles andere als einfach. Unsere Autorin hat hingegen den richtigen Moment erwischt.

Die Frau blickt mir direkt ins Gesicht, nur zwei Scheiben und ein paar Meter trennen uns voneinander. Wir wissen beide, was ich vorhabe, wir wissen beide, was ich denke und fühle. Verschwörerische Blicke werden ausgetauscht. Ein Lächeln umspielt ihr Gesicht. Ich lächle zurück. Ich habe schließlich einen Grund zur Freude. Die Frau übergibt mir etwas, das mit Geld nicht zu bezahlen ist, gerade in Zeiten wie diesen.

Bald ist Plärrer, neben dem Mindelheimer Forum laufen schon die Aufbauarbeiten. Zahlreiche Parkplätze sind gesperrt, und dann ist auch noch eine Beerdigung. Die in schwarz gekleideten Menschen brauchen einen Platz, um ihr Auto abzustellen. Und auch ohne sie sind Parkplätze am Mindelheimer Forum derzeit Mangelware. Natürlich könnte man sein Auto in der Tiefgarage abstellen, aber mal ehrlich: Macht man das in Schwaben wirklich? Nein, lieber geht man ein paar Meter weiter. Oder ein paar Hundert Meter. Zur Not auch einen Kilometer. Hauptsache, Parkgebühren gespart.

Doch an diesem Tag ist das nicht nötig. Direkt in den vordersten Reihen parkt die Frau aus, genau in dem Moment, in dem ich vorbeikomme. Zufall? Nein - das Schicksal hat es heute gut gemeint mit mir. Ich kurve in die frei gewordene Lücke, steige aus und beginne lächelnd meinen Arbeitstag, denn ich weiß: Ein solches Glück hat man nur selten.