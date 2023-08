Irsingen

Diese Zufälle führten zur Lourdes-Grotte von Irsingen

Plus Es bedurfte einiger bemerkenswerter Zufälle, die zum Bau einer Lourdes-Grotte in Irsingen führten. Was ein Fund auf dem Dachboden der Kirche damit zu tun hat.

Nach der Irsinger Kirchensanierung vor zwei Jahren wurde der Dachboden wieder ausgeräumt. Dort war vieles an Inventar während der Renovierung zwischen- und ausgelagert worden. Dabei wurde die Figur einer Lourdes-Madonna gefunden, stark beschädigt und an den Kanten abgestoßen, eingestaubt durch jahrelange Lagerung. Sie stammte wohl nicht aus der Kirche selbst, weil sich niemand an sie erinnern konnte. „Soll sie weg?“ stellte sich die Frage.

Marlies Santjohanser aus Irsingen brachte das nicht übers Herz und nahm sie mit nach Hause, ließ sie später dann restaurieren. Doch: wo sollte sie jetzt hin? In der Pfarrkirche war kein Platz. So entstand, zusammen mit dem Pfarrgemeinderat, die Idee einer eigenen Grotte für die Madonna. Diese Grotte ist jetzt im Entstehen. Aber warum nun letztendlich eine andere Lourdes-Madonna dort ihren Platz finden wird, ist eine weitere Geschichte in dieser Reihung der „Zufälle“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

