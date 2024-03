Autofahrer hat verbotenen Schlagstock dabei

Auch seine Ausrede bewahrt den Mann nicht vor einer Anzeige.

Als Polizeibeamte am Montagabend einen Autofahrer auf dem Parkplatz Kammlachtal-Nord an der A96 kontrollierten, fiel ihnen im Handschuhfach ein griffbereiter Teleskopschlagstock fest. Der 57-jährige Fahrer gab an, dass er bei einem Sicherheitsunternehmen tätig sei und den Schlagstock deshalb zum Selbstschutz mitführe. Dies jedoch ist nach dem Waffengesetz verboten. Der Mann wird beim Landratsamt Unterallgäu angezeigt. (mz)