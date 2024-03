Glasfaseranschlüsse gibt es schon bald in ganz Kammlach

Das schnelle Internet soll keine Probleme mehr machen. Bei der Fassade eines Neubaus dagegen sehen die Räte in Kammlach Diskussionsbedarf.

Eine gute Nachricht hatte Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini bei der Gemeinderatssitzung in Kammlach. Die letzten Lücken im Glasfasernetz im Norden Unterkammlachs sollen geschlossen werden. Der größte Teil des Ortes sei schon mit Glasfaser versorgt, so die Bürgermeisterin. Die Gemeinde habe sich früh an zwei Bundesverfahren zum Glasfaserausbau im ländlichen Raum beteiligt. Nun gebe es noch eine Lücke im Norden und ein weiteres Förderprogramm. Daran wird sich die Gemeinde nach einem einstimmigen Beschluss beteiligen. Damit könnte das Thema Glasfaseranschlüsse in Kammlach schon in wenigen Jahren zu den Akten gelegt werden.

Fassadengestaltung eines geplanten Neubaus gefällt den Räten in Kammlach nicht

Kopfzerbrechen bereitete den Räten der Abriss und Neubau eines Geschäftshauses in der oberen Hauptstraße: Der Bauplan für das Haus mit zwei Wohneinheiten sei den Bauten in der Umgebung angepasst und die Stellplätze werden nachgewiesen. Nicht ins Bild wollte einigen Räten allerdings die Fassadengestaltung und die Positionierung der Fenster zur Hauptstraße passen. Da es sich um ein dominantes Gebäude handelt, beauftragten die Räte die Bürgermeisterin, nochmals Gespräche mit den Bauherren zu führen, damit diese Größe und Position der Fenster überdenken. (un)