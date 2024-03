Lastwagen verliert rund 250 Liter Diesel: Parkplatz an der A96 gesperrt

Der Kraftstoff ist in den Boden gesickert und nun muss das Erdreich ausgebaggert werden.

Durch einen bislang unbekannten Gegenstand wurde ein Dieseltank eines Lastwagens auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau beschädigt. Es liefen rund 200 bis 250 Liter Diesel aus. Da der Laster auf dem Parkplatz Kammlachtal stoppte, flossen auch dort mehrere Liter Kraftstoff in den Boden. Das Erdreich muss nun durch eine Fachfirma aus Marktoberdorf ausgebaggert werden. Der Parkplatz in Fahrtrichtung Lindau bleibt vorerst gesperrt. Laut Umweltamt besteht jedoch keine Gefahr für die angrenzenden Gewässer. (mz)